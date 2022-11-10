Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.16 oranında artışla 4367 puandan başladı.
10.11.2022 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.16 oranında artışla 4367 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.12 itibarıyla yüzde 0.42 oranında yükselişle 4377 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.16 oranında artışla 3815 puan, sanayi endeksi yüzde 0.09 oranında azalışla 7078 puandan işlem görüyor.
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