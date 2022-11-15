Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.36 oranında artışla 4632 puandan başladı.
15.11.2022 - 10:15 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 1.36 oranında yükselişle 4632 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.17 itibarıyla yüzde 1.82 oranında artışla 4653 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.79 oranında yükselişle 3917 puan, sanayi endeksi yüzde 2.31 oranında artışla 7724 puandan işlem görüyor.
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