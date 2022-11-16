Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.97 oranında artışla 4702 puandan başladı.
16.11.2022 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.97 oranında artışla 4702 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.13 itibarıyla yüzde 0.76 oranında yükselişle 4694 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.71 oranında artışla 4161 puan, sanayi endeksi yüzde 1.21 oranında yükselişle 7833 puandan işlem görüyor.
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