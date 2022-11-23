Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.48 oranında artışla 4803 puandan başladı.
23.11.2022 - 10:07 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.48 oranında artışla 4803 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.08 itibarıyla endeks yüzde 1.47 oranında yükselişle 4851 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.23 oranında artışla 4351 puan, sanayi endeksi yüzde 2.15 oranında yükselişle 8119 puandan işlem görüyor.
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