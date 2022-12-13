Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.37 oranında yükselişle 5212 puandan başladı.
13.12.2022 - 10:17 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.37 oranında yükselişle 5212 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 5239 puanı görerek tüm zamanların zirvesine çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.52 oranında artışla 4585 puan, sanayi endeksi yüzde 0.29 oranında artışla 8556 puan seviyesinde hareket ediyor.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz