Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.36 oranında artışla 5274 puandan başladı.
14.12.2022 - 10:17 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.36 oranında artışla 5274 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0.56 oranında yükselişle 5284 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.54 oranında yükselişle 4644 puan, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında artışla 8654 puan seviyesinden işlem görüyor.
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