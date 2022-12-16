Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.44 oranında artışla 5211 puandan başladı.
16.12.2022 - 10:15 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.44 oranında artışla 5211 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.14 itibarıyla yüzde 0.81 oranında yükselişle 5232 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.50 oranında artışla 4925 puan, sanayi endeksi yüzde 0.31 oranında yükselişle 8483 puandan işlem görüyor.
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