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Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1.08 oranında artışla 5270 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 5382 puanı görerek tarihi rekor kırdı.

19.12.2022 - 10:10 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.08 oranında artışla 5270 puandan başladı. Endeks gün ortasına yüzde 2.99 değer kazancıyla 5.370 puandan girdi.

Gün ortasının ardından endeks 5382 puan seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti.

Özellikle banka hisselerinde görülen alımlar endeksteki ralliyi destekliyor. Bankacılık endeksi yüzde 9.51 oranında yükselişle 5120 puandan işlem görürken, sanayi endeksi yüzde 1.44 oranında artışla 8618 puan seviyesinde hareket ediyor.

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