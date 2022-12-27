Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.16 oranında artışla 5512 puandan başladı.
27.12.2022 - 10:08 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe 0.16 oranında artışla 5512 puandan başladı. Açılışın ardından endeks yüzde 0.24 oranında düşüşle 5492 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.04 oranında azalışla 5128 puan, sanayi endeksi yüzde 0.62 oranında düşüşle 8940 puan seviyesinde hareket ediyor.
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