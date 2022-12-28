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Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.17 oranında artışla 5443 puandan başladı.

28.12.2022 - 10:21 | | UZMANPARA
Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.17 oranında artışla 5443 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.20 itibarıyla yüzde 0.59 oranında azalışla 5401 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.69 oranında azalışla 5029 puan, sanayi endeksi yüzde 1.03 oranında düşüşle 8727 puan seviyesinde hareket ediyor.

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