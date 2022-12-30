Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.62 oranında yükselişle 5510 puandan başladı.
30.12.2022 - 10:18 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe 0.62 oranında yükselişle 5510 puandan başladı. Açılışın ardından endeks yüzde 0.81 oranında artışla 5521 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.16 oranında artışla 5136 puan, sanayi endeksi yüzde 0.70 oranında yükselişle 8883 puan seviyesinde hareket ediyor.
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