Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.36 oranında artışla 5646 puandan başladı.
04.01.2023 - 10:13 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.36 oranında artışla 5646 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.12 itibarıyla yüzde 0.47 oranında düşüşle 5600 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.40 oranında artışla 5045 puan, sanayi endeksi yüzde 0.75 oranında düşüşle 8892 puan seviyesinde hareket ediyor.
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