Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.30 oranında artışla 5223 puandan başladı.
17.01.2023 - 10:20 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.30 oranında artışla 5223 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.19 itibarıyla yüzde 1.23 oranında yükselişle 5272 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.05 oranında yükselişle 4430 puan, sanayi endeksi yüzde 1.17 oranında primle 8663 puan seviyesinden işlem görüyor.
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