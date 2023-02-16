Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 7.29 oranında artışla 5311 puandan başladı.
16.02.2023 - 10:10 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 7.29 oranında artışla 5311 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.08 itibarıyla yüzde 4.94 oranında yükselişle 5190 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 5.93 oranında yükselişle 4280 puan, sanayi endeksi yüzde 4.96 oranında artışla 8506 puan seviyesinden işlem görüyor.
5 işlem günü boyunca kapalı kalan Borsa İstanbul geçtiğimiz gün işlemlere yeniden başladı. Hisse geri alımlarını desteklemek amacıyla alınan tedbirlerin etkisiyle birlikte Borsa İstanbul günü yüzde 9.88 oranında değer kazancıyla 4950 puandan tamamladı.
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