Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.49 oranında artışla 5051 puandan başladı.
20.02.2023 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.49 oranında artışla 5051 puandan başladı. Açılışın ardından saat 12.38 itibarıyla endeks yüzde 1.97 oranında yükselişle 5125 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.33 oranında yükselişle 4170 puan, sanayi endeksi yüzde 3.05 oranında artışla 8711 puan seviyesinde hareket ediyor.
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