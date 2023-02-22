Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.27 oranında artışla 5163 puandan başladı.
22.02.2023 - 10:15 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.27 oranında artışla 5163 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.14 itibarıyla yüzde 0.48 oranında yükselişle 5173 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.90 oranında artışla 4101 puan, sanayi endeksi yüzde 0.20 oranında azalışla 8891 puandan işlem görüyor.
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