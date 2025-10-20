Borsa yükselişle açıldı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,51 puan ve yüzde 0,38 artışla 10.247,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 artarken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,71 ile sigorta olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,50 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.