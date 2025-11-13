Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorsa yükselişle açıldı
HaberlerUzmanparaBorsa yükselişle açıldı

Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 10.675,39 puandan başladı.

13.11.2025 - 10:00 | | AA
Borsa yükselişle açıldı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı.

Haberin Devamı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,54 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.675,39 ,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,35 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,80 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Son dakika: Gürcistan'da düşen uçakta son şehidin naaşına ulaşıldı

Son dakika: Gürcistan'da düşen uçakta son şehidin naaşına ulaşıldı

Kokusu eve mi sarıyor? Karnabaharı kokutmadan pişirme yöntemi

Kokusu eve mi sarıyor? Karnabaharı kokutmadan pişirme yöntemi