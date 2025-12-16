Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorsa yükselişle açıldı
HaberlerUzmanparaBorsa yükselişle açıldı

Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.470,03 puandan başladı.

16.12.2025 - 10:03 | | AA
Borsa yükselişle açıldı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 1,28 artışla 11.456,34 puandan tamamladı.

Haberin Devamı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,69 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.470,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,41 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerinin devam etmesi satış baskısına neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Geri sayım başladı, sadece 72 saat kaldı! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor

Geri sayım başladı, sadece 72 saat kaldı! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor

F-16'lar kaçak İHA'yı vurdu! Kontrolden çıkıp Karadeniz'den gelen İHA nasıl tespit edildi? Dicle Canova anlattı

F-16'lar kaçak İHA'yı vurdu! Kontrolden çıkıp Karadeniz'den gelen İHA nasıl tespit edildi? Dicle Canova anlattı