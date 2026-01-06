Borsada en çok yükselen sektör belli oldu

BIST 100 endeksi yılı yüzde 14,6 kazançla kapatırken, sektör endeksleri arasındaki getiri farkı dikkati çeken boyutlara ulaştı. Yılın lideri, yatırımcısına yüzde 376,6 getiri sağlayan finansal kiralama faktoring endeksi oldu.

MADENCİLİK VE GYO’LAR YATIRIMCISINI GÜLDÜRDÜ

Geçen yıl getiri arayışındaki yatırımcıların güvenli limanlarından biri de madencilik sektörü oldu. Madencilik endeksi, yılı yüzde 73,8'lik yükselişle tamamlayarak yatırımcısına reel getiri sunan sektörlerin başında geldi.

Madencilik endeksini yüzde 60,6'lık artışla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ve yüzde 52,2'lik primle inşaat endeksi takip etti. Özellikle inşaat ve gayrimenkul tarafındaki bu hareketlilik, yıl genelindeki sektörel toparlanma beklentilerinin fiyatlara yansıdığına işaret etti.

HOLDİNGLER, BANKALARI GERİDE BIRAKTI

Borsa İstanbul'un lokomotif sektörleri arasında yer alan holding ve bankacılık endekslerinde ise 2025 yılında performans farkı göze çarptı.

Holding endeksi yılı yüzde 45,4'lük güçlü bir yükselişle tamamlarken, bankacılık endeksi yıllık bazda yüzde 13,6 artışla daha sınırlı bir performans sergiledi.

Yıl genelinde pozitif ayrışan diğer sektörler incelendiğinde elektrik endeksi yüzde 29,1 ve tekstil deri endeksi yüzde 28,2’lik getirileriyle öne çıkan diğer ana gruplar oldu.

Turizm endeksinin yüzde 26,1 ve orman kağıt basım endeksinin yüzde 24,4 prim yaptığı 2025 yılında, kimya petrol plastik yüzde 10,9, metal ana sanayi yüzde 8,4 ve gıda içecek yüzde 8,4 değer kazandı.

İletişim yüzde 5,8, bilişim yüzde 3,5 ve ticaret endeksi yüzde 2,7 primle yılı kapattı. Ulaştırma endeksi ise yüzde 1,6'lık artışla yılı neredeyse yatay tamamladı.

SPOR HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Geçen yılın en çok kaybettiren sektör endeksi ise spor endeksi oldu. Spor endeksi, geçen yıl yüzde 35,1 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

Negatif ayrışan diğer sektörler arasında yüzde 7,9 düşüşle taş toprak endeksi ve yüzde 4,4 kayıpla metal eşya makina endeksleri yer aldı.