Borsada rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.27 oranında artışla 7963 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi açılışın ardından 8013 puan ile tarihi rekor kırdı. Endeks şu sıralarda yüzde 0.54 oranında artışla 7984 puan seviyesinden işlem görüyor.

BANKA HİSSELERİNDE GÜÇLÜ ALIM

Bankacılık endeksi yüzde 4.10 oranında artışla 7830 puan, sanayi endeksi yüzde 0.20 oranında yükselişle 12577 puan seviyesinde hareket ediyor.

ENDEKS DÜN 8 BİN PUANI AŞTI

Öte yandan endeks geçtiğimiz gün ilk defa 8 bin puan olan kritik eşiği aşmıştı. BIST 100 endeksi dün 8008 puanı gördükten sonra 7941 puandan günü tamamladı.