Borsada tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.56 oranında artışla 7837 puan seviyesinden başladı.

Açılışın ardından endeks 7926 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Endeks şu sıralarda yüzde 2.59 oranında artışla 7915 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 3.13 oranında yükselişle 7592 puan, sanayi endeksi yüzde 2.67 oranında artışla 12515 puan seviyesinde hareket ediyor.