Borsada tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 1.61 oranında yükselişle 9275 puan seviyesinden başladı.

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Seans sonuna doğru endekste alımlar hız kazandı. BIST 100 endeksi 9588 puan ile tüm zamanların zirvesini test etti. Şu sıralarda endeks yüzde 4.55 oranında yükselişle 9543 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 4.40 oranında yükselişle 12402 puan, sanayi endeksi yüzde 4.41 oranında artışla 13811 puan seviyesinden hareket ediyor.