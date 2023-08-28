Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı yeni halka arzlarla birlikte artmaya devam ediyor.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre 25 Ağustos ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 267 bin 465 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 5 milyon 923 bin 231'den 6 milyon 190 bin 696'ya çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 8,9 trilyon TL'den 9,32 trilyon TL'ye yükseldi.