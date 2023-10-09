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Borsada yatırımcı sayısı 7 hafta sonra geriledi

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) açıkladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 7 hafta sonra ilk kez geriledi.

09.10.2023 - 09:22 |
Borsada yatırımcı sayısı 7 hafta sonra geriledi

MKK nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste 7 haftalık yükselişini geçen hafta sonlandırdı.

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MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre 6 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 174 bin 586 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 784 bin 62'den 7 milyon 609 bin 476'ya indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,28 trilyon TL'den 11,34 trilyon TL'ye yükseldi.

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