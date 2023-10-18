Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı

MKK pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 17 Ekim 2023 itibarıyla 8 milyonu aşarak en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

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MKK "X" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pay senedi portföy değerinin 11,08 trilyon TL olduğunu belirtti.

MKK'nın paylaştığı rakamlara göre aylık yatırımcı sayısı artışı yüzde 9,79 ile 717 bin 112 olurken, yıllık artış yüzde 193,32 ile 5 milyon 286 bin 814'e ulaştı.

Portföy değeri artışı aylık yüzde 9,52 ile 963,35 milyar TL, yıllık yüzde 166,04 ile 6,92 trilyon TL olarak gerçekleşti.