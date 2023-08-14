Borsada yatırımcı sayısı düştü

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste iki haftalık yükselişine geçen hafta ara verdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre 11 Ağustos ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 15 bin 53 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 5 milyon 176 bin 709'dan 5 milyon 161 bin 656'ya indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 8,53 trilyon TL'den 8,91 trilyon TL'ye yükseldi.