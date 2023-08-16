Borsada yatırımcı sayısı tarihi zirvede

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos 2023 itibarıyla 5.636.160 kişi ile bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı.

MKK'nın açıkladığı verilere göre aylık yatırımcı sayısı artışı 1 milyon 216 bin 954 olurken, yıllık yatırımcı sayısı artışı ise 3 milyon 3 bin 214 oldu.

Bu rakamlar doğrultusunda aylık artış oranı yüzde 27,54, yıllık artış oranı ise yüzde 114,06 olarak gerçekleşti.