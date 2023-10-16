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Borsada yatırımcı sayısı yükselişe geçti

Pay senedi yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti.

16.10.2023 - 08:36 |
Borsada yatırımcı sayısı yükselişe geçti

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftalık düşüşün ardından geride kalan haftada yeniden artış gösterdi. 

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MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre 13 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 260 bin 587 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 609 bin 476'dan 7 milyon 870 bin 63'e çıktı. 

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,34 trilyon TL'den 10,9 trilyon TL'ye geriledi.

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