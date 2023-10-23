Borsada yeni tahmin

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.85 oranında yükselişle 7649 puan seviyesinden başladı.

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.00 oranında artışla 7590 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.06 oranında yükselişle 7832 puan, sanayi endeksi yüzde 0.99 oranında artışla 12250 puan seviyesinde hareket ediyor.

BIST 100 İÇİN YENİ HEDEF

Öte yandan Ata Yatırım, Ekim 2023 Strateji Raporu’nda BIST-100 için 1 yıllık hedefini %40 yukarı yönlü potansiyele işaret eden, 8,400 seviyesinden 11,000 seviyesine revize etti. Raporda Türkiye'nin rasyonel ekonomi politikalarına dönüşünün 2024 yılında somut sonuçlarını vermeye başlayacağına ve bu politikaların ekonomik istikrarı artırarak büyümeye pozitif katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Yeni ekonomi ekibinin ve eylem planının, yabancı yatırımcıların Türkiye'yi yeniden değerlendirmesi konusunda güven getirdiğine değinen Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş; “Seçimlerin ardından rasyonel ekonomi politikalarının benimsenmesi, Türkiye'nin oyun planına sadık kalması halinde sürdürülemez makro dengesizlikleri istikrara kavuşturmasına dair güveni artırdı. Yıllar içinde ilk olumlu hamle olarak CDS seviyelerinde düşüş gerçekleşti ve 3 derecelendirme kuruluşu tarafından kredi notu görünümü nötr seviyesine yükseltildi. Yeni eylem planındaki hedeflerin gerçekleşmesi halinde hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden geri getireceğine inanıyoruz. Tüm ekonomik göstergeler, artan faiz oranları ortamına rağmen yurt içi tüketimin 2023'te dirençli kaldığını gösteriyor. Türkiye'nin GSYH'sinin 2023'te yüzde 3.8 büyüyeceğini, 2024'te ise yüzde 2.9'a yavaşlayacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu.