Borsada yeni zirve görüldü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.45 oranında yükselişle 8218 puandan başladı.

Açılışın ardından endeks 8310 puan ile tüm zamanların zirvesini gördü. Şu sıralarda endeks yüzde 1.49 oranında artışla 8304 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.59 oranında artışla 8316 puan, sanayi endeksi yüzde 1.08 oranında yükselişle 13341 puan seviyesinde hareket ediyor.