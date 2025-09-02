Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorsada yukarı adım kuralı uygulanacak
HaberlerUzmanparaBorsada yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsada yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

02.09.2025 - 16:27 | | AA
Borsada yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Haberin Devamı
Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın ne kadar oldu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın ne kadar oldu?Haberi Görüntüle

Duyuruda, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

GÜNCEL BORSA VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN

Bakan Tekin, Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Tekin, Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi

İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'a geldi! İşte kazanacağı ücret

İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'a geldi! İşte kazanacağı ücret