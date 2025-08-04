Borsada yükseliş hız kazandı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı.

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BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,27 puan ve yüzde 0,56 artışla 10.807,25 puana çıktı.

BORSA GÖZÜNÜ 11 BİN PUANA DİKTİ

Öte yandan saat 10.00'da TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 2,06 olurken, yıllık bazda yüzde 33,52'ye geriledi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından borsada değer kazancı hızlandı.

BIST 100 endeksi 10.926 puan seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda BIST 100 endeksi %1.11 oranında artışla 10.865 puan seviyesinden işlem görüyor.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.