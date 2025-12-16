Boston Fed Başkanı faiz indirimini destekledi

Collins yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi'nin federal fon faiz oranı hedef aralığını 25 baz puan düşürme kararını destekledim, ancak benim için bu zor bir karardı. Mevcut bilgiler, risk dengesinin biraz değiştiğini gösteriyordu ve enflasyonda önemli ölçüde daha fazla artış içeren senaryolar bir miktar daha az olası görünüyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Fed toplantısı öncesinde Collins'in yaptığı yorumlar, enflasyon endişelerinin onu faiz indirimini reddeden muhalifler kampına sokacağını düşündürmüştü. Collins, sürekli olarak çok yüksek enflasyon seviyeleri ve bunların Fed'in hedefinin üzerinde kalma süresi konusunda endişeli olmuştu.

Collins'in beklenmedik yumuşak tutumu, para politikası için yeni bir görünüme dönüşmedi.

Collins, "Komitenin açıklamasındaki ileriye dönük rehberliğin artık Aralık 2024 açıklamasındaki dili yansıtması benim için önemliydi. Bu açıklama, faiz indirimlerinde bir duraksama öncesinde yapılmıştı" dedi.

Collins, "Hafif kısıtlayıcı olarak gördüğüm bir aralığın alt ucunda olan bir politika duruşu göz önüne alındığında, enflasyonun Komitenin yüzde 2 hedefine zamanında dönüşünü sağlamak için politikayı daha fazla ayarlamadan önce enflasyon tablosu hakkında daha fazla netlik isterdim" ifadelerini kullandı.