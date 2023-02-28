BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatına indirim

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20,95 ile yüzde 26,12 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20 oranında indirim yapılmıştır" denildi.

2022'nin Ekim ayı fiyatları esas alındığında ise sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla yüzde 40,53 ile yüzde 54,53 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 41,82 oranında indirim yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de uygulandığına dikkat çekildi.