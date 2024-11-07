Brezilya faiz artışını sürdürdü

BCB'nin Para Politikası Komitesi, gösterge niteliğindeki borç verme faiz oranını %10,75'ten %11,25'e yükseltti. Piyasa beklentisi de faizin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.

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Banka, bir önceki toplantısında iki yıl aranın ardından 25 baz puanla ilk kez faiz artırmıştı.

Açıklamada, enflasyon senaryolarına yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu belirtildi.

Para Politikası Komitesi, Brezilya'nın mali görünümünde kötüleşme algılarının varlık fiyatlarını ve beklentileri, özellikle risk primini ve döviz kurunu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Açıklamada, "Komite, mali bütçeye ilişkin yapısal tedbirlerin sunulması ve uygulanmasıyla birlikte borç sürdürülebilirliğine bağlı güvenilir bir mali politikanın, enflasyon beklentilerinin sabitlenmesine ve finansal varlıkların risk primlerinin azaltılmasına katkıda bulunacağını ve dolayısıyla para politikasını etkileyeceğini vurgulamaktadır" denildi.

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BCB, hem manşet enflasyonun hem de temel fiyat ölçümlerinin %3 hedefinin üzerinde seyrettiğini yazdı.

Brezilya'da enflasyon Eylül ayında %4,42 olarak açıklandı. Yarın açıklanacak Ekim ayı için tahminler %4,73 seviyesinde bulunuyor.

BCB'nin haftalık olarak düzenlediği ankette enflasyon beklentisi bu yıl sonunda %4,59, gelecek yıl sonunda %4,03 seviyesinde görülüyor.

Faiz için tahminler bu yılın %11,75 ile sona ereceğini gösteriyor. Bu da Aralık toplantısında 50 baz puanlık bir artışa daha işaret ediyor.