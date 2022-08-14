Altın piyasası son haftalarda hareketli bir seyre yöneldi. Altın alacak olanlar fiyatlardaki değişimi merakla takip ediyor. Peki bu hafta altına yatırım yapan kazandı mı? İşte cevabı...

ENFLASYON ZİRVEDEN DÖNDÜ! FİYATLAR HAREKETLENDİ

Bu hafta altın piyasasında fiyatlamaları belirleyen en önemli gelişme ise ABD enflasyon rakamlarıydı. ABD’de tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yüzde 8.7 oranında artacağı yönündeydi. Tüketici fiyatları tahminlerin altında gerçekleşti.

Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında değişim görülmedi. Haziran ayında ise yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 9.1 oranında artacak 41 yılın rekorunu kırmıştı. Böylelikle temmuz ayında enflasyon zirveden dönmüş oldu.

PANDEMİDEN BU YANA BİR İLK YAŞANDI

Tüketici fiyatlarının gerilemesinin ardından ABD’de üretici fiyatlarında da azalma meydana geldi. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artması beklenen üretici fiyatları yüzde 0,5 düştü. Haziran ayında fiyatlar yüzde 0,1 yükselmişti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde üretici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Üretici fiyatları pandemi başından beri ilk defa düşüş kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz haftalarda ABD ekonomisinin resesyona girmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekonomiyi daha fazla durgunluğa sürüklememek için faiz oranlarını daha az yükselteceği beklentileri piyasalarda fiyatlanmıştı. Bu gelişmeler altın piyasasının yükselmesine yol açtı.

Öte yandan ABD ile Çin arasında yaşanan Tayvan gerilimi ve Çin’in Tayvan civarını ablukaya alarak tatbikat gerçekleştirmesi bölgede jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesine yol açmıştı. Böylelikle altın piyasasındaki yükselişler hız kazanmıştı.

Ayrıca geçen hafta ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi resesyonun istihdam piyasasına sıçramadığını gösterdi. İş gücü piyasasının güçlü gerçekleşmesi hisse piyasaları ve altın fiyatlarına olumlu yansımıştı.

Bu hafta ise ABD enflasyon rakamlarının gerileme göstermesi altın piyasasının rahatlamasına yol açtı. Tüketici ve üretici enflasyonunun rekor seviyelerden geri dönmesiyle birlikte altın piyasası moral buldu. Enflasyonun azalışa geçmesiyle birlikte Fed’in eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini daha yavaş artıracağı beklentileri hakim oldu. Şu anda piyasalar 50 baz puanlık bir olası faiz artışını fiyatlamakta.

4 HAFTA BOYUNCA YÜKSELDİ

Haftaya 1775 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1807 doları görerek 1 ayın zirvesine çıktı. Ons altın haftayı 1802 dolardan kapattı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Pazartesi gününe 1022 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 1043 lirayı görerek 2 haftanın zirvesine çıktı. Gram altın haftayı 1039 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yüzde 1.69 oranında yatırımcısına kazandırırken, ons altın yüzde 1.52 oranında prim yaptı. Böylelikle ons altın ve gram altın üst üste 4 hafta boyunca yükseliş kaydetti.