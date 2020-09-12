Bu hafta yatırım araçları kazandırdı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.085,23, en yüksek 1.105,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,51 artarak 1.102,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kazanımla 468,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,53 artışla 3.111,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise bu hafta 760,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,32 değer kazanarak 7,4790 liraya, euro da yüzde 0,76 artışla 8,8580 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,61 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,38 ile kıymetli madenler fonları oldu.