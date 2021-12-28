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'Bu yıl enflasyon yüzde 8'in üzerinde olacak'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Bu yıl enflasyon yüzde 8'in hafif üzerinde olacak" dedi.

28.12.2021 - 07:34 |
'Bu yıl enflasyon yüzde 8'in üzerinde olacak'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bu yıl Rusya'da enflasyonun yüzde 8'in biraz üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Enflasyonun yüzde 4 seviyesine geriletilmesini hedefleyen banka bu yıl 7 kez faiz artırımına gitti. Halihazırda yüzde 8,5 olan gösterge faiz oranının 2022 yılı ilk çeyrekte yüzde 9'a çıkarılması bekleniyor. 2022 yıl sonu için faiz beklentisi ise yüzde 8.

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