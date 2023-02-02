'Bu yıl faiz indirimi uygun olmayacak'

Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl bir faiz indirimine gidileceği yönünde piyasada oluşan beklentilere karşı çıktı. Kendisinin ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin ortaya koydukları tahminlerin bu yıl faiz oranlarında bir indirimin uygun olmayacağını gösterdiğini söyledi.

FOMC'nin 2 günlük toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, "Görünüm dikkate alındığında bu yıl faizleri indirmeyi beklemiyorum. Eğer ekonomi beklentilere genel olarak paralel performans gösterir ise bu yıl faiz indirmek uygun olmayacak" dedi.

Enflasyonun daha hızlı bir şekilde aşağı gelmesi halinde politika kararlarını değerlendireceklerini belirten Powell, "Enflasyon konusunda zafer ilan etmek ve oyunu kazandığımız yönünde sinyaller vermek konusunda ihtiyatlı olacağız. Henüz dezenflasyonun erken bir aşamasındayız. Enflasyonda zafer ilan etmek zaman alacak" diye konuştu.

Mal sektöründe ve konut sektöründe fiyat baskılarının gevşemekte olduğunun veya yakında gevşeyeceğinin bilincinde olduklarını da ifade eden Powell, ancak işlerinin henüz bitmediğini vurguladı. Gıda, enerji ve konut dışarıda bırakıldığında enflasyonun hala güçlü olmaya devam ettiği uyarısında bulunan Powell, "Zafer ilan etmek veya bu işin üstesinden geldiğimizi düşünmek için çok erken olur. İşimiz tam olarak bitmedi" ifadelerini kullandı.

Fed'in faizleri aralık ayında ortaya konan tahminlerin ötesine yükseltmesi gerekebileceğini anlatan Powell, faiz artırımlarını nerede durduracaklarına karar vermediklerini vurguladı. Faiz oranlarının henüz yeterince sınırlayıcı seviyeye gelmediğini belirten Powell, "Faizin nereye kadar yükselmesi gerektiğine karar vermedik. Şu an ile mart ayı arasındaki verilere bakacağız. Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmelerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

Powell konuşmasında agresif faiz artırımlarına rağmen ABD ekonomisi için resesyon riskinin bulunmadığını, yumuşak iniş görünümünün canlı olmaya devam ettiğini belirtirken "Enflasyonu yüzde 2 hedefine ciddi ekonomik daralma veya işsizlikte ciddi bir artış olmadan getirmek için bir patika olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Ekonomik büyümenin devam edeceğini düşünüyorum, ancak bastırılmış bir hızla" diye konuştu.