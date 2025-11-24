Bu yıl yüzde 86 kazandıran gram altında tansiyon düştü! Nedeni belli oldu

Bu yılın en iyi getiri sağlayan yatırım araçlarının başında gelen altında son günlerde tansiyon düştü. 17 Ekim’de 5.905 TL ile tarihi rekor kırdıktan sonra geri çekilen altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta 5.500 TL seviyelerinde sıkıştı.

YILBAŞINDAN BU YANA GETİRİSİ YÜZDE 86

Geçtiğimiz hafta gram altın 5.450 TL ile 5.600 TL seviyeleri arasında dalgalanırken, fiyatlarda yönün ne olacağı da merak ediliyor. Altının gram fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 86’nın üzerinde değer kazandı. Yeni haftada gram altın 5.530 TL seviyelerinde hareket ediyor.

‘PİYASA BEKLEME SÜRECİNE GİRDİ’

Peki altında tansiyon neden düştü? Fiyatlardaki sıkışmanın sebebi ne? Fiyatlar yeniden yükselecek mi? Yıl sonu için 6.000 TL hedefi hala masada mı? Altın fiyatlarına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “ABD’de Fed faiz indirimi konusundaki belirsizlik ve gelen açıklamaların kafaları iyice karıştırması nedeniyle kararsız kalan piyasa bekleme sürecine girmiştir. Günün en düşük ve en büyük değeri arasındaki marjın iyice daralması, bazı göstergelerin aşağı sinyali vermesi kararsız görünümü desteklemiştir. Bu nedenle ons altın son birkaç iş günüdür 4,040-4,100 dolar bandı arasına sıkışmış durumdadır.

‘İKİ GÜN ÇOK KRİTİK’

Geçen hafta çok önemi fiyat gelişmelerinin olduğunu gördük. Teknik olarak aşağı sinyallerinin geleceği fiyat seviyelerine inmeden piyasanın tutunmaya çalıştığını gördük. En son cuma günü 4,017 dolar fiyatına inseydi tüm göstergeler aşağı sinyalleri verecekti. Oysa 4,022 dolar seviyelerinde tutunarak satış sinyallerinin geleceği seviyeye inmesi kıl payı geciktirilmiş durumdadır.

Şimdilik göstergeler karışmış durumda olup hem aşağı hem de yukarı sinyalleri geldiğinden kararsız bir piyasa görünümü vermektedir. Bu haftanın ilk 2 günü çok kritiktir. 4.030 dolar seviyesini gördüğümüz andan itibaren tüm göstergeler aşağı yönde sinyaller vermeye başlayacaktır. Bu sinyallerin gelmemesi için hafta boyunca 4.070 dolar seviyesinin üzerinde kalması gerekmektedir. 4.188 dolar güçlü direnç konumundadır. Önemli desteği ise 3.892 dolar seviyesindedir.

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERİLDİ: DALGALANMA RİSKİ YÜKSEK

Gram altındaki görünüm de ons altın ile benzerlik gösteriyor. 5,500 TL-5,590 TL bandı arasına sıkışmış durumdadır. Orta vade sinyallerin karışık olması ve net trendin olmaması nedeniyle dikkatli olmamız gerekiyor. 5.469 TL önemli bir seviyedir. Bu seviyede aşağı sinyalleri netleşecektir. 5.200 TL güçlü desteği ve 5.700 TL ise güçlü direncidir. Dalgalanma riski yüksektir.

‘SÜRPRİZ HAREKETLERE SAHNE OLABİLİYOR’

Veri belirsizliği özellikle ABD ekonomisi konusunda belirsizliklerin artmasına neden olmaktadır. TÜFE’nin açıklanamaması FED için önemli olması nedeniyle faiz kararı konusunda da netleşmesini engellemektedir. Piyasalar da bu kararsızlığı aynen yansıtıyor. ABD tatili nedeniyle sığ olan piyasalarda bir de kararsızlık eklenince, daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Sığ piyasalar sürpriz hareketlere sahne olabiliyor.

YIL SONU 6.000 TL’Yİ GÖRÜR MÜYÜZ?

5.469 TL kritik bir nokta. Bu noktanın altına inmediği sürece 5.700 TL seviyesine kadar çıkma ihtimali daha fazladır. Ancak kritik nokta ve altından fiyat geçmesi durumunda 5.300 TL fiyatlarını konuşmaya başlayacağız. 5.700 seviyelerini aşmayı başarabilirse o zaman 6.000 TL seviyesini görmesi zor olmayacaktır. Bunun için ya ons altın fiyatında yukarı yönlü hareketin olması ya da doların TL karşısında yükselmesi gerekmektedir.”