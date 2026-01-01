Bulgaristan, Euro Bölgesi'ne katıldı

İlk kez 1881 yılında basılan ve dolaşıma sokulan Bulgar levası, bugün itibarıyla resmi para birimi olmaktan çıktı.

Haberin Devamı

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, Euro Bölgesi'ne katılıma ilişkin yaptığı basın açıklamasında, euronun sadece bir para birimi değil, aynı zamanda bir aidiyet simgesi olduğunu ifade etti.

Bulgar levasının Bulgaristan'ın tarihinin ve toplumsal hafızasının ayrılmaz bir parçası olarak kalacağını vurgulayan Radev, "Bugün 'Hoş geldin Bulgaristan' sözleri Frankfurt'ta, Brüksel'de, Lüksemburg'da ve Avrupa'nın daha pek çok yerinde duyuluyor ve görülüyor. Oradaki dostlarımıza cevabımız kısa ve nettir. 'Teşekkürler dostlar. Biz zaten evimizdeyiz.'" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılımının, yıllar süren kararlı çalışma ve özverinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Bulgaristan'ı tebrik eden von der Leyen, euroya geçişin daha kolay ödemeler, daha rahat seyahat imkanları ve Bulgar işletmeleri için birçok yeni fırsat anlamına geldiğini ifade etti.

Ülkede, bir ay boyunca hem leva hem de euro tedavülde olacak. 1 Şubat'tan itibaren ise ülkede sadece euro kullanılacak.