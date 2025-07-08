Bulgaristan resmen euroya geçiyor

AB Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Bulgaristan'ı gelecek yıl başında euro para birimini kullanmaya hazır bulduklarını açıkladı.

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Açıklamada, "AB Konseyi, bugün Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da euroya geçmesi için gereken son 3 yasal düzenlemeyi kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olmak için gereken süreci tamamladığına işaret edilen açıklamada, ülkenin bunun için yoğun ve kapsamlı hazırlıklar yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, kabul edilen yasal düzenlemeler kapsamında euro ile Bulgar Levası arasındaki dönüşüm oranını 1 euro için 1,95583 leva olarak tespit edildiği ifade edildi.

Bugün, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri de Bulgaristan'ın euroya geçişine destek vermişti.

AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen ay, 2007 yılından bu yana AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında euroya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

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Euro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde yeni banknot ve bozuk paralar piyasaya sürülmüştü.

Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı euro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan'ın euro para birimine geçmesiyle birlikte Euro Bölgesi üye sayısı 20'ye ulaşmıştı.

Euro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli ECB tarafından yürütülüyor.