Bütçe Açığı Nedir, Nasıl Kapatılır? Operasyonel Bütçe Açığı Ne Anlama Gelir?

Bütçe açığı günümüzde planlanan bütçede gelir ile giderin birbirini karşılamamasına denilmektedir. Devlet bütçesinde yaşanmakta olan durum devletin bütçe açığı olmaktadır.



Bütçe Açığı Nedir?



Bütçe açığı, devletlerin sonraki harcama yılı adına öngördükleri harcama planlarına bütçe denilmektedir. Bütçeler tasarlanırken en ince detayına kadar düşünülür. Detayların kalemler halinde yazılıp kesinleştirilmesi gerekmektedir. Tasarlanan bütçede gelir ve de giderin birbirini karşılamaması durumuna bütçe açığı olarak tanımlanır.



Bütçe Açığı Nasıl Kapatılır?



Günümüzde bütçe açığının kapatılmasında etkili olan parametreler;

Dış borç almak, bu durum cari açığı arttırır ve ödemeler dengesini bozar.

İç borç almak, ek tahvil ve ya bono ihaleleri ile beraber halktan ve ya tasarruf sahiplerinden para toplayıp borçlanmak; bu olayda faizlerin yükseltilmesiyle mümkün olabilecektir. Sonuç olarak faizlerin yükselmesi ve ya kredi maliyetlerinin artması şeklindedir.

Merkez bankasının para basması, bu durum piyasada dolaşmakta olan para miktarını emisyon hacmini arttıracaktır.

Devlet harcamalarını kısılması, bu geçici bir durgunluk sağlar ve kalıcı çözüm olmaz.



Operasyonel Bütçe Açığı Ne Anlama Gelir?



Toplam talep üstünde etkili olan bütçe açığının, bütçe dönemi içinde ödenen faiz ödemesinin reel bölümü olduğunu, nominal kısımların, toplam talep üstünde etkili olmadığı gibi varsayımlardan hareket etmektedir. Bu durumda nominal faiz ödemesi, faiz ödemesini oluşturan birimler tarafından dönem başında servetlerinin değerinin amortismanında kullanılmaktadır.



Bütçe Açığı Artarsa Ne Olur?



Günümüzde bütçe açığı durumunun para basılarak karşılanması olayı, piyasada para arzlarının artmasına bu durum da borç verilebilir olan fon arzının artmasına ve de dolayısı ile faizlerin düşmesine de yol açmaktadır. Bir taraftan para arzının artması, bir taraftan da faizlerin düşmesi tüketim harcamasının artmasına neden olmaktadır.