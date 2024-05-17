BYD Electronic, Hang Seng Endeksi'ne eklenecek

Endeks derleyicisi Hang Seng Indexes tarafından yapılan açıklamaya göre değişiklikler 11 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

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Endeks sağlayıcısı ayrıca Zijin Mining Group Co. şirketinin Hang Seng China Enterprises Endeksi'ne ekleneceğini, Xinyi Solar Holdings Ltd. şirketinin ise çıkarılacağını açıkladı.

Hang Seng Endeksi Ocak ayındaki en düşük seviyesinden %30'dan fazla yükseldi.