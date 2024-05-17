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Uzmanpara BYD Electronic, Hang Seng Endeksi'ne eklenecek
Haberler Uzmanpara BYD Electronic, Hang Seng Endeksi'ne eklenecek

BYD Electronic, Hang Seng Endeksi'ne eklenecek

BYD Electronic International son çeyrek dönem gözden geçirmesinin ardından Hong Kong'un Hang Seng Endeksi'ne eklenecek. Country Garden Services Holdings ise endeksten çıkarılacak.

17.05.2024 - 15:22 | | Foreks Haber
BYD Electronic, Hang Seng Endeksi'ne eklenecek

Endeks derleyicisi Hang Seng Indexes tarafından yapılan açıklamaya göre değişiklikler 11 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

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Endeks sağlayıcısı ayrıca Zijin Mining Group Co. şirketinin Hang Seng China Enterprises Endeksi'ne ekleneceğini, Xinyi Solar Holdings Ltd. şirketinin ise çıkarılacağını açıkladı.

Hang Seng Endeksi Ocak ayındaki en düşük seviyesinden %30'dan fazla yükseldi.

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