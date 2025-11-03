BYD'nin hisseleri 9 ayın en düşük seviyesinde

Shenzhen merkezli şirket, ekim ayında satışlarının geçen yıla göre %12 azalarak 441.706 araca gerilediğini açıkladı. BYD hisseleri %1,9 düşüşle 98,70 Hong Kong dolarına indi ve mayıs sonundaki zirvesine göre yaklaşık %36 geriledi.

Haberin Devamı

BYD’nin Morgan Stanley’nin 4,6 milyon adetlik yıllık sevkiyat tahminine ulaşabilmesi için kasım ve aralık aylarında ekim ayındaki satış adedini aşması gerekiyor. Yılın ilk on ayında 3,7 milyon araç satan BYD’nin hedefe ulaşması için yılın kalanında aylık ortalama 450.000 satış yapması gerekiyor.

BYD, Çin pazarında ikinci sıraya gerilerken rakipleri Geely, Nio, Xpeng, Zhejiang Leapmotor ve yeni girişim Xiaomi ekim ayında rekor satışlar bildirdi.

Li Auto ise art arda beşinci ayda satış düşüşü yaşadı.

Analistler, ekimdeki %12’lik düşüşün ardından BYD’nin dördüncü çeyrek sevkiyatlarının %5–10 azalabileceğini, ancak mevcut tempo korunursa yıllık hedefin hala ulaşılabilir olduğunu belirtiyor.