Çalışanlar dikkat! Ocak maaşıyla sil baştan değişecek: Kıdem tazminatında yeni hesap

Milliyet.com.tr/ÖZEL Milyonlarca kesimin gözü kulağı yeni dönem zamlı maaşlara çevrildi. Ocak ayına geldiğimizde memur, emekli asgari ücret ve özel sektör çalışanlarının zamlı maaşları belli olacak. Özellikle asgari ücret ve memur maaş artışlarına göre belirlenen kıdem tazminatı tavan ve taban tutarları da artış gösterecek.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN VE TABAN TUTAR NE KADAR?

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatında taban tutar mevcutta 26 bin 5 TL olarak ödenirken, kıdem tazminatında tavan tutar ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Ocak ayında hem asgari ücrete yapılacak zam hem de memur maaş katsayısında yapılacak artış sonrası tavan ve taban tutarlar belirlenecek. Mevcutta kıdem tazminatı tavan tutar 53 bin 919 lira olarak ödeniyor. Çalışanın brüt maaşı bu tutarın üzerinde dahi olsa tavan rakam üzerinden değerlendiriliyor.

‘YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK’

Peki yeni yılda kıdem tazminatı tabanı ve tavanı ne olacak? Yüksek tazminat için 2026 yılı mı beklenmeli? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Asgari ücret Aralık ayında komisyonun toplanması ile birlikte bir karara bağlanacak. Asgari ücretin kıdem tazminatıyla birlikte 50’nin üzerinde kalemi etkileyeceğini söyleyebiliriz.

Kamuoyunda asgari ücret ile ilgili tahminlere baktığımız zaman %20 ile %40 arası bir bant aralığı verilmektedir. Güncelde 22.104 TL net, 26.005 TL brüt olan rakamın nette 26.524 TL ile 30.945 TL arası, brütte ise 31.206 TL ile 36.407 TL arası rakama tekabül etmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TABANI NE KADAR OLACAK?

Benim öngörüm ise asgari ücretin %20 ile %25 arasında belirleneceğini yönünde. Dolayısıyla % 20’si net 26.524 TL, brüt olarak 27.630 TL’ye tekabül etmektedir. %25’i ise net 27.630, brütü ise 32.506 TL olarak hesaplayabiliriz.

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden belirleneceği için 2026 yılı için 27.630 TL ile 32.506 TL’yi baz almamız gereklidir. Tabi bir yılı doldurmadığı sürece kıdem tazminat hakkı doğmamaktadır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı 6’şar aylık dönemlerde memur maaş katsayısı üzerinden değerlendirilmektedir. Güncelde tavan rakamımız 53.919,68 TL’dir. Burada memurlarımızın maaşı da belirlenirken yaşanılan enflasyon verisi üzerine de toplu sözleşmeye göre değerlendirilmektedir.



Bu yılki enflasyon verisi 31 ile 33 puan arasında netleşeceğini tahmin ediyorum. Bu enflasyon öngörüsüne göre memura zam oranı %18,70 ile %20,51 arası olacaktır. Dolayısıyla 53.919,68 TL olan tavan rakamımız tahminlerim doğrultusunda 64.002,66 TL ile 64.978,61 TL arasında bir veriye ulaşacaktır.

YENİ YILDA TAZMİNATLA İŞTEN AYRILMAK DAHA MI MANTIKLI?

Evet, yılbaşında kıdem tazminatı daha yüksek olacağından dolayı avantaj sağlayacaktır. Parasal olarak ortalama çalışılan yıla karşılık olarak tabanda %25 tavan rakamda ise %20’lik bir fark tahakkuk edecektir.”