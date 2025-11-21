Milliyet.com.tr/ÖZEL Asgari ücrette zam maratonu için geri sayım başladı. Aralık ayının gelmesine 10 günden az süre kaldı. Aralık ayı içerisinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda taraflar 3 ya da 4 kez bir araya gelerek yeni yılın asgari ücretini belirliyor.

İŞÇİ TARAFI ‘KOMİSYONA KATILMAYACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Öte yandan bu yıl yapılacak asgari ücret görüşmelerine işçi tarafından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ katılmayacaklarını bildirdiler. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay bu karara ilişkin, “Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz. Ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse gene Başkanlar Kurulu'nu toplarız. Kurul'un alacağı karara göre hareket ederiz" açıklamasını yapmıştı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da "TÜRK-İŞ'in geçen yıl 'Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu devam ettiği sürece biz bu toplantılara artık katılmayacağız' demesi bence tarihi bir olaydır. Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla yola devam edemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Peki bu yıl asgari ücrete ne kadar zam olacak? Konuyla ilgili beklentilerini Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz milliyet.com.tr’ye açıkladı.

EMİN YILMAZ: ‘GEÇEN YIL ZAM HEDEF ENFLASYONA GÖRE BELİRLENMİŞTİ’

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde: “Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini %31 ile %33 arasında güncellemiş, önümüzdeki yıl enflasyon öngörüsünü ise %13-%19 seviyesinde tutmuştur.

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkan karara baktığımız zaman gerçekleşen enflasyon verisine göre değil de bir sonraki yılın hedeflenen enflasyon verisine göre oran belirlenmişti. Bu yıl da aynı politikanın yürütüleceğini tahmin ediyorum.

'HER ŞEKİLDE REFAH PAYI VERİLMESİ GEREKLİ’

Asgari ücrete zam bence gerçekleşecek veya hedeflenen enflasyona göre bile yapılsa her şekilde refah payı verilmesi gereklidir.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Güncelde 22.104 TL olan asgari ücrette benim öngörüm %20’lik artışla 26.524 TL ile %25’lik artışla 27.630 TL seviyeleri arasında belirleneceği yönündedir. Zam oranının büyük ihtimalle %25 seviyelerinde olacağını öngörüyorum.”

AHMET KURTULUŞ: HEDEF ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ OLABİLİR

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’un açıklamaları şu şekilde: “Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada vergi artışlarının da yeniden değerleme oranına göre değil, hedeflenen enflasyona göre güncelleneceğini belirtti. Bütün bunları üst üste koyunca asgari ücrete zamda da gelecek yıl hedeflenen enflasyona göre bir artış belirleneceğini tahmin etmekteyiz.

Merkez Bankası’nın 2026 yılı enflasyon öngörüsünü %16’da sabit tuttuğunu göz önünde bulundurduğumuzda asgari ücrete yapılacak zammın %20-25 aralığında olacağını söyleyebiliriz.

REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ?

Ekonomi yönetiminin bakış açısına göre yani beklenen enflasyona göre bir refah payı eklemesi olacaktır. %16 beklenen enflasyona 4 ile 9 puan arası bir refah payı eklenmesiyle yeni asgari ücret belirlenecektir. Ancak bu oran 2025 yılında gerçekleşen enflasyondan daha düşük olacaktır.

NE KADAR ZAM OLUR?

2026 enflasyon tahmininde bir güncelleme yapılmadığı için asgari ücret %20-25 aralığında bir artışla 26.524 ile 27.630 TL arası bir rakam olacaktır.”