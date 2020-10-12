Cari açık 4.6 milyar dolar oldu

Bir önceki yılın Ağustos ayında 3 milyar 314 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 4 milyar 631 milyon ABD doları açık gerçekleşti. Foreks anketinde beklenti 4,6 milyar dolar açık olacağı yönündeydi.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon ABD doları oldu. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.948 milyon ABD doları artarak 5.347 milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4.602 milyon ABD doları azalarak 1.179 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 6.249 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 973 milyon ABD doları fazla vermiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon ABD doları azalarak 570 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon ABD doları artarak 107 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir."