Cari işlemler açığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı ödemeler dengesi verisini paylaştı. Buna göre cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede bir önceki yılın aynı ayına göre hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon dolar azalarak 946 milyon dolara gerilemesine rağmen ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 931 milyon dolar fazla vermişken bu ay 4 milyar 294 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 702 milyon dolar artarak 2 milyar 728 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayında 22 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 578 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 509 milyon dolar ve 218 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 16 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 416 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 638 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 5 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 643 milyon dolar net yükseliş görüldü.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.039 milyon dolar, 67 milyon dolar ve 264 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 960 milyon dolar net azalış gözlendi.